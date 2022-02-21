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Göztepe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 08:50
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.
Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Wilker, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Aytaç Kara, Soner Aydoğdu, Tijanic, Halil Akbunar, Di Santo
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Halil, Gomis