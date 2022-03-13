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    Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 08:53
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    Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak.

    Alanyaspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Awaziem, Mevlja, Borja, Fer, Novais, Umut, Emre Akbaba, Oğuz, Erencan

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Ozan, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun


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