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Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 08:53
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanyaspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Awaziem, Mevlja, Borja, Fer, Novais, Umut, Emre Akbaba, Oğuz, Erencan
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Ozan, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun