Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü'nün efsane isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray camiası, vefatının 30. yıl dönümünde Metin Oktay'ı unutmadı.

Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine; Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Ali Polat Bengiserp, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, altyapı sporcuları ve Oktay'ın sevenleri katıldı.

Metin Oktay'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

"GALATASARAY, YOKLUĞUNU DOLDURMAKTA ZORLANIYOR"

Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Burak Elmas, "Duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olmuş Metin Oktay'ı rahmetle anıyorum. Camiamızın tüm bileşenleri burada. Hep beraber anmaya geldik. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Galatasaray, kendisinin yokluğunu doldurmakta zorlanıyor. Umarım her sene daha da kalabalıklaşarak burada vefa göstermek adına anma törenleri düzenleriz." ifadelerini kullandı.