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Fenerbahçe, Kayserispor'u rahat yendi
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 17:58
- Güncelleme : 02.04.2022 - 18:05
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertlilere deplasmanda galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında Arda Güler kaydetti.
SERİ 7 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki kaybetmeme serisini 7 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet, bir beraberlik alırken, ligdeki puanını da 56'ya yükseltti. Ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.