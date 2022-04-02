Fenerbahçe, Kayserispor'u rahat yendi

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertlilere deplasmanda galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında Arda Güler kaydetti.





SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki kaybetmeme serisini 7 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet, bir beraberlik alırken, ligdeki puanını da 56'ya yükseltti. Ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.



