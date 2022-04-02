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    Fenerbahçe, Kayserispor'u rahat yendi

    Fenerbahçe, Kayserispor'u rahat yendi

    Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 18:05
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    Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.

    Sarı-lacivertlilere deplasmanda galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında Arda Güler kaydetti.

    Fenerbahçe, Kayserispor u rahat yendi #1

    SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki kaybetmeme serisini 7 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet, bir beraberlik alırken, ligdeki puanını da 56'ya yükseltti. Ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe, Kayserispor u rahat yendi #2

    Fenerbahçe, Kayserispor u rahat yendi #3

    Fenerbahçe, Kayserispor u rahat yendi #4


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