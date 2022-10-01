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    Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
    • 01.10.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 19:02
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    Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

    Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Adana Demirspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi. Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor.

    Eksikler

    Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

    İlk 11'ler

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis


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