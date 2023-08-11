11 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
19:30 Napoli - Apollon Hazırlık Maçı Yayın Yok
20:30 Almeria - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport S Sport Plus
21:00 Trabzonspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:00 Boluspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
21:00 Fiorentina - Sestri Levanta Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:00 Al Ahli - Al Hazem Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 Buçuk
21:45 Antwerp - Kortrijk Belçika Pro League S Sport Plus
22:00 Burnley - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 Nice - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Sevilla - Valencia İspanya La Liga S SportS Sport Plus