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- 11 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
11 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 11:12
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 15:00 Kuzey Makedonya - Türkiye U19 Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 15:45 Almanya - Romanya U20 Hazırlık Maçı Almanya FF Youtube
- 16:00 Gabon - Angola FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 16:00 Mozambik - Kamerun FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 18:00 Çekya - İngiltere UEFA Elit U20 Ligi Çekya Futbol Federasyonu Youtube
- 19:00 Burkina Faso - Cibuti FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Fildişi Sahili - Malavi FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Güney Kıbrıs - Malta FIFA Dünya Kupası Eleme UEFA.tv
- 21:45 Letonya - Türkiye FIFA Dünya Kupası Eleme TRT 1, CBC Sport
- 21:45 Kuzey Makedonya - Almanya FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport 2, S Sport Plus
- 21:45 Norveç - Karadağ FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus, S Sport
- 21:45 Romanya - Ermenistan FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 21:45 Hırvatistan - Slovakya FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus
- 21:45 Hollanda - Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 21:45 Slovenya - Rusya FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 22:00 Libya - Mısır FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 22:00 Real Zaragoza - Huesca İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 22:00 O'Higgins - Santiago Wanderers Şili Primera Ligi Bilyoner TV