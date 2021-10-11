11 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

11 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15:00 Kuzey Makedonya - Türkiye U19 Hazırlık Maçı Yayın Yok

15:45 Almanya - Romanya U20 Hazırlık Maçı Almanya FF Youtube

16:00 Gabon - Angola FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

16:00 Mozambik - Kamerun FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

18:00 Çekya - İngiltere UEFA Elit U20 Ligi Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:00 Burkina Faso - Cibuti FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

19:00 Fildişi Sahili - Malavi FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

19:00 Güney Kıbrıs - Malta FIFA Dünya Kupası Eleme UEFA.tv

21:45 Letonya - Türkiye FIFA Dünya Kupası Eleme TRT 1, CBC Sport

21:45 Kuzey Makedonya - Almanya FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport 2, S Sport Plus

21:45 Norveç - Karadağ FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus, S Sport

21:45 Romanya - Ermenistan FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

21:45 Hırvatistan - Slovakya FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus

21:45 Hollanda - Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

21:45 Slovenya - Rusya FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

22:00 Libya - Mısır FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

22:00 Real Zaragoza - Huesca İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV