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- 11 Kasım 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
11 Kasım 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 11:58
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 12:10 Avustralya - Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 12:15 Galatasaray Basın Toplantısı Smart Spor 2, Spor Smart 2
- 14:00 Güney Kore - BAE 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
- 14:00 Beşiktaş - Shkupi Hazırlık Maçı A Spor
- 15:00 Lübnan - İran 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 15:00 Vietnam - Japonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner TV
- 15:00 Kuzey Makedonya - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV
- 16:00 Etiyopya - Gana 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 16:00 Tanzanya - Demokratik Kongo 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 16:00 Uganda - Kenya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 17:00 Milli Takım Antrenman TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
- 18:00 Çin - Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 19:00 Benin - Madagaskar 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Kongo - Namibya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Ruanda - Mali 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 20:00 Gürcistan - İsveç 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
- 20:00 Rusya - Güney Kıbrıs 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
- 20:00 Azerbaycan - Lüksemburg 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
- 20:00 Irak - Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 20:00 Hırvatistan - Estonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV
- 21:00 San Marino - İsrail UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV
- 22:00 Güney Afrika - Zimbabve 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 22:00 Togo - Senegal 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 22:00 İngiltere - Çekya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV
- 22:45 Almanya - Liechtenstein 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
- 22:45 İrlanda - Portekiz 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv
- 22:45 Malta - Hırvatistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
- 22:45 Yunanistan - İspanya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus, S Sport
- 22:45 Romanya - İzlanda 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
- 22:45 Fransa - Ermenistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2, Bilyoner TV