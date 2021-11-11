11 Kasım 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

11 Kasım 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12:10 Avustralya - Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

12:15 Galatasaray Basın Toplantısı Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00 Güney Kore - BAE 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

14:00 Beşiktaş - Shkupi Hazırlık Maçı A Spor

15:00 Lübnan - İran 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

15:00 Vietnam - Japonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner TV

15:00 Kuzey Makedonya - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV

16:00 Etiyopya - Gana 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

16:00 Tanzanya - Demokratik Kongo 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

16:00 Uganda - Kenya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

17:00 Milli Takım Antrenman TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

18:00 Çin - Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:00 Benin - Madagaskar 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

19:00 Kongo - Namibya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

19:00 Ruanda - Mali 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

20:00 Gürcistan - İsveç 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus

20:00 Rusya - Güney Kıbrıs 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok

20:00 Azerbaycan - Lüksemburg 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

20:00 Irak - Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00 Hırvatistan - Estonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV

21:00 San Marino - İsrail UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV

22:00 Güney Afrika - Zimbabve 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

22:00 Togo - Senegal 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

22:00 İngiltere - Çekya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner TV

22:45 Almanya - Liechtenstein 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok

22:45 İrlanda - Portekiz 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv

22:45 Malta - Hırvatistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok

22:45 Yunanistan - İspanya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus, S Sport

22:45 Romanya - İzlanda 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus