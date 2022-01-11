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    11 Ocak Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 12:02
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    11 Ocak Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    • 16:00 Cezayir - Sierra Leone CAF Afrika Uluslar Kupasi Bilyoner TV
    • 16:00 Dubai - Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
    • 18:30 Al Jazira - Al Wasl BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
    • 19:00 Nijerya - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupasi Bilyoner TV
    • 22:00 Sudan - Gine Bissau CAF Afrika Uluslar Kupasi Bilyoner TV
    • 22:45 Cagliari - Bologna İtalya Serie A Ertelendi S Sport Plus, Bilyoner TV
    • 22:45 Southampton - Brentford İngiltere Premier Lig S Sport Plus
    • 23:00 Everton - Leicester City İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok

    11 Ocak Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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