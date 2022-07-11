11 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

11 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

19:00 - Avusturya - Kuzey İrlanda Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Avusturya - Kuzey İrlanda takımları karşı karşıya geliyor. Müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - İngiltere - Norveç Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi İngiltere - Norveç takımları karşı karşıya geliyor. Müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.