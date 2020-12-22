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    Galatasaray-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 09:09
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    Galatasaray-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

    Karagümrük'e 2-1 yenilerek taraftarını üzen Galatasaray, Göztepe'yi mağlup edip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

    İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray

    Okan
    Omar
    Luyindama
    Donk
    Saracchi
    Taylan
    Belhanda
    Feghouli
    Emre Kılınç
    Arda Turan
    Diagne

    Göztepe

    Balazs
    Titi
    Mihojevic
    Gassama
    Burekovic
    Soner
    Guilherme
    Yalçın
    Halil
    Ndiaye
    Tripic

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