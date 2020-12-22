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Galatasaray-Göztepe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 09:09
Karagümrük'e 2-1 yenilerek taraftarını üzen Galatasaray, Göztepe'yi mağlup edip yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.
İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Okan
Omar
Luyindama
Donk
Saracchi
Taylan
Belhanda
Feghouli
Emre Kılınç
Arda Turan
Diagne
Göztepe
Balazs
Titi
Mihojevic
Gassama
Burekovic
Soner
Guilherme
Yalçın
Halil
Ndiaye
Tripic