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    Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın maçını yönetecek

    Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg-Lille maçının orta hakemi olarak atandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 16:11
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    Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın maçını yönetecek

    FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasında düdük çalacak.

    YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ise AVAR olarak görev alacak.

    Halil Umut Meler, Burak Yılmaz ın maçını yönetecek #1

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