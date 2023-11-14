116 yıllık Fenerbahçe tarihinde bir ilk! 27 yaşındaki dünya yıldızı geliyor... Süper Lig'e damga vuracak Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, kış transfer sezonuda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Üst üste aldığı galibiyetler sonrası zirveye yerleşen Fenerbahçe'ye nazar değdi...

Sarı Kanarya bu defa üst üste "yenilgiler" almaya başladı ve taraftarları da korku sardı.

Kötü gidişat girdabına girmek istemeyen Fenerbahçe, kış transfer sezonunu boş geçirmemekte kararlı.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak son iki haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

2013-14 sezonundan bu yana özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, savunmaya takviye yapacak.

Fenerbahçe'nin gözü İngiltere'de

Son haftalarda savunma oyuncularını sakatlıklara kurban veren Fenerbahçe gözünü İngiltere'ye dikti. Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yaşadığı sakatlıklar sonrasında savunma da sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu mevkiye takviye yapma kararı aldı.

27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe yolunda

Mynet'in haberine göre; Kanarya, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Scott McKenna'yı gündemine alarak İskoç savunma oyuncusunu takıma katmayı kararlaştırdı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon İngiliz ekibinin forması altında 5 maçta forma şansı buldu.

McKenna, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde 1907 yılında kurulan sarı-lacivertli ekibin tarihindeki ilk İskoç futbolcu olarak tarihe geçecek.