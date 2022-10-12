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    12 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 12.10.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:05
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    12 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    17:30Emre Belözoğlu Basın Toplantısı beIN Sports Haber

    19:30Jorge Jesus Basın ToplantısıFB TV, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

    19:45Atletico Madrid - Club Brugge UEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen

    22:00Barcelona - Inter UEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

    22:00B.Leverkusen - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen


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