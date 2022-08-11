Haberler

Futbol Haberleri

12 yaşındaki çocuktan enfes gol

12 yaşındaki çocuktan enfes gol

Brezilya'da 12 yaşında bir çocuğun attığı gol sosyal medyada gündem yarattı. Bu gol için "FIFA Puskas Yılın Golü ödülüne aday gösterilsin" yorumları yapıldı. FIFA da bu golü resmi hesabından paylaştı.