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12 yaşındaki çocuktan enfes gol
Brezilya'da 12 yaşında bir çocuğun attığı gol sosyal medyada gündem yarattı. Bu gol için "FIFA Puskas Yılın Golü ödülüne aday gösterilsin" yorumları yapıldı. FIFA da bu golü resmi hesabından paylaştı.
- 11.08.2022 - 09:43
Futbolun ata sporu olarak görüldüğü ülkelerden biri olan Brezilya'da genç yaştaki futbolcular bile izleyenleri mest edebiliyor.
Neymar, Ronaldinho ve nice Brezilyalı futbolcuyu yetiştiren topraklarda inanılmaz bir gol daha atıldı.
Müthiş bir gol attı
12 yaşındaki bir futbolcu adayı, tüm rakiplerini topu sektirerek geçerken sosyal medyaya damga vuran bir gole imza attı.
Kullanıcılar bu anları paylaşırken "Puskas ödülü alsın" yorumunda bulundu.
İşte o gol...