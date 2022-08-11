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    12 yaşındaki çocuktan enfes gol

    Brezilya'da 12 yaşında bir çocuğun attığı gol sosyal medyada gündem yarattı. Bu gol için "FIFA Puskas Yılın Golü ödülüne aday gösterilsin" yorumları yapıldı. FIFA da bu golü resmi hesabından paylaştı.
    • 11.08.2022 - 09:43
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    12 yaşındaki çocuktan enfes gol

    Futbolun ata sporu olarak görüldüğü ülkelerden biri olan Brezilya'da genç yaştaki futbolcular bile izleyenleri mest edebiliyor.

    Neymar, Ronaldinho ve nice Brezilyalı futbolcuyu yetiştiren topraklarda inanılmaz bir gol daha atıldı.

    Müthiş bir gol attı

    12 yaşındaki bir futbolcu adayı, tüm rakiplerini topu sektirerek geçerken sosyal medyaya damga vuran bir gole imza attı.

    Kullanıcılar bu anları paylaşırken "Puskas ödülü alsın" yorumunda bulundu.

    İşte o gol...

    12 yaşındaki çocuktan enfes gol - İZLE


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