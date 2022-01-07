Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam edecek.

Bu kapsamda Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın artan koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmasının ardından maçın ertelenip ertelenmeyeceği de merak ediliyor.

Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ertelenecek mi? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabaka, BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak yapacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Beşiktaş, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesi için resmi başvuruyu yaptı. Siyah-beyazlılar, TFF'den karşılaşmanın başka bir tarihte oynanmasını talep etti.

Talimatlarda, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9'un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmesi yönünde bir ibare mevcut.

Kulüplerde yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında hangi durumlarda takımların hükmen mağlup sayılacağını belirleyen talimatın ilgili maddesi ise şöyle:

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz.

Türkiye Kupası müsabakalarında, Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.