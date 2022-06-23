Yeni sezonu açmaya hazırlanan Beşiktaş'ın hazırlık maçları yapacağı tarihler belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş, hazırlık maçları yapacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları yapacağı tarihler, kulüp tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Beşiktaş , yeni sezon öncesi yurt dışında iki kamp yapacağın açıkladı. Avusturya ve İspanya'da kamp yapacak olan Kara Kartal'ın hazırlık maçları programı da açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"2022-23 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak olan Futbol A Takımımız, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya’nın Alicante şehrinde kamp yapacak.

Avusturya kampında üç, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak olan siyah-beyazlılarımız, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da İtayla Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park’ta oynayacak."

Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

Futbol A Takımımızın yurt dışı kampları hazırlık maçı programı şöyle:

Avusturya Kampı Hazırlık Maçı Programı

9 Temmuz Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Werder Bremen (Tivoli Stadium, Innsbruck)

12 Temmuz Salı

16.00 Beşiktaş – Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mainz 05 (Kufstein Arena)

İspanya Kampı Hazırlık Maçı Programı

23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)