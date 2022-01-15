- Haberler
- Futbol Haberleri
- Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 18:53
- Güncelleme : 15.01.2022 - 19:06
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
4' Sol kanattan Ferdi rakibinden sıyrıldı savunma arkasına sarkan Mesut'a attı Mesut ortalamak istedi ancak savunmada Veysel Sarı araya girdi ve topu kornere gönderdi.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel
Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Özil, İrfan, Rossi, Serdar Dursun