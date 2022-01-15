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    Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 19:06
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    4' Sol kanattan Ferdi rakibinden sıyrıldı savunma arkasına sarkan Mesut'a attı Mesut ortalamak istedi ancak savunmada Veysel Sarı araya girdi ve topu kornere gönderdi.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor.

    Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

    Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

    Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Özil, İrfan, Rossi, Serdar Dursun


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