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Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
Fenerbahçe, Sivasspor mücadelesinin ikinci yarısında Alioski'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Valencia golü buldu.
- 07.11.2022 - 21:36
- Güncelleme : 07.11.2022 - 22:43
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı.
Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi
Ezgjan Alioski, topla birlikte ceza sahasına girmek isterken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Sivassporlu futbolcular, pozisyona itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Valencia golü buldu
Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında kazandığı penaltıyı Enner Valencia gole çevirdi, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.