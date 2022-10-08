Giresunspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Giresunspor 0-1 Beşiktaş

45' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı! Gedson'un pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Tayfur Bingöl sert bir vuruş yaptı. Top yandan auta gitti.

45' Giresunspor'da Jorman Campuzano, Redmond'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

44' Masuaku'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top kafalardan sekerek Giresunspor savunmasında kaldı.

35' Masuaku'nun kullandığı kornerde kafalardan seken topa estetik bir vuruş yapan Tayyip Talha Sonuç, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

34' Masuaku'nun kullandığı kornerde kafalardan seken topa estetik bir vuruş yapan Tayyip Talha Sonuç, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

34’ Gol… Giresunspor 0-1 Beşiktaş (Tayyip Talha)

33' Nathan Redmond'un kullandığı serbest vuruşu son anda Onurcan kornere çeldi.

31' Beşiktaş yine ceza alanı önünden serbest vuruş kazandı. Giresunspor'da Gedson'u düşüren Ramon Arias sarı kart gördü.

30' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Dele Alli'nin kafayla indirdiği topta Giresunspor savunması ters bir vuruş yaptı. Son anda kaleci Onurcan topu kontrol etti.

28' Beşiktaş'ta hızlı hücumda Brandley Kuwas'ı düşüren Valentin Rosier sarı kart gördü.

22' Sol çaprazda topla buluşan Redmond, ceza alanındaki Weghorst'a ortaladı, Weghorst'un kafası yandan auta gitti.

20' PENALTI KAÇTI! Beşiktaş, Wout Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı.

19' VAR'dan gelen uyarıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş'ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ancak pozisyon öncesi penaltı olduğuna karar verdi. Beşiktaş penaltı kullanacak.

17' GOL esnasında yaşanan karambol VAR'da inceleniyor.

15’ Gol… Giresunspor 0-1 Beşiktaş (Tayyip Talha)

14' Giresunspor'da Valentin Rosier'i sağ çaprazda düşüren Murat Cem Akpınar, maçın ilk sarı kartını gördü.

13' Arka adalesini tutan Romain Saiss, oyuna devam edemiyor. Oyuna giren isim Emrecan Uzunhan.

11' Beşiktaş'ta Romain Saiss sakatlık geçirdi. Oyun bir süreliğine durdu.

8' Görkem'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ bekletmeden ortaladı. Top üstten auta gitti.

5' Yine sol kanatta topla buluşan Redmond, arka direkteki Tayfur'a ortalamak istedi ancak top doğrudan auta gitti.

4' Sağ kanatta topla buluşan Rosier, koşu gösteren Weghorst'a uzun bir top göndermek istedi. Kaleci Onurcan çıkıp topu kontrol etti.

2' Sol kanatta topla buluşan Redmond, ceza alanındaki Weghorst'a ortaladı, son anda savunma topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk oluyor.

Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapıyor. Mücadele beIN SPORTS'yan yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Alper, Ramon Arias, Perez, Hayrullah, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Görkem, Borja, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Alli, Tayfur, Redmond, Weghorst