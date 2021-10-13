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- 13 Ekim 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
13 Ekim 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 14:34
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 14:30 Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Krasnodar 2 - Torpedo Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Orenburg - Tekstilshtik Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Fakel Voronej - SKA Khabarovsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 17:30 M.Lipetsk - Veles Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Kamaz - Yenisey Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Neftekhimik - Spartak Moskova 2 Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Volgograd - Kuban Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 19:45 PSG - Zhytlobud UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 19:45 Wolfsburg - Servette UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 20:00 Baltika - Volgar Astrakhan Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 22:00 Real Madrid - Breidablik UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 22:00 Juventus - Chelsea UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube