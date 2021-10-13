13 Ekim 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

13 Ekim 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:30 Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

15:00 Krasnodar 2 - Torpedo Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

16:00 Orenburg - Tekstilshtik Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

17:00 Fakel Voronej - SKA Khabarovsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

17:30 M.Lipetsk - Veles Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Kamaz - Yenisey Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Neftekhimik - Spartak Moskova 2 Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:30 Volgograd - Kuban Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

19:45 PSG - Zhytlobud UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

19:45 Wolfsburg - Servette UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

20:00 Baltika - Volgar Astrakhan Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

22:00 Real Madrid - Breidablik UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube