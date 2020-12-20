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- 13. haftanın sonunda Süper Lig'de puan durumu
13. haftanın sonunda Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de 13. haftada Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada deyim yerindeyse 12 puanlık bir galibiyet elde etti.
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 21:07
Süper Lig'de birbirinden tartışmalı kararların olduğu 13. haftada 8 maç geride kaldı.
EN KARLI TAKIMLAR: BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR
Zirve yarışında yer alan Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 3-1 kaybederken Galatasaray ise Fatih Karagümrük maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Lider Alanyaspor 21. sıradaki rakibi Denizlispor'a 1-0 kaybetti ve büyük bir sürprize imza attı.
Haftanın en karlı takımları ise BB Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş ve Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor oldu.
İşte bu haftaki sonuçların ardından güncel puan durumu
Süper Lig'de 13. hafta yarın oynanacak Konyaspor-Sivasspor ve Antalyaspor-Kayserispor maçlarıyla sona erecek.
Salı günü başlayacak olan 14. haftada ise birbirinden kritik maçlar oynanacak.