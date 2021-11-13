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- 13 Kasım 2021 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
13 Kasım 2021 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 13.11.2021 - 09:32
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 10:00 Ryukyu - Chiba Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 11:00 Tom Tomsk - Veles Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 12:00 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U16 Ligi FB TV
- 13:00 Bitexen Düzcespor - Iğdırspor TFF 3. Lig TRT Kürdi
- 13:00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 13:00 Ç.Rizespor - BB Erzurumspor Hazırlık Maçı Çaykur Rizespor Youtube
- 14:00 Galatasaray - Bursaspor Hazırlık Maçı Bursaspor Youtube
- 14:00 Olimp Dolgoprudny - Krasnodar 2 Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 14:00 Spartak Moskova 2 - Kuban Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 14:00 Tekstilshtik - Torpedo Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 14:00 Volgar Astrakhan - Volgograd Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 14:30 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U17 Ligi FB TV
- 15:00 Port Vale - Bradford City İngiltere EFL league 2 Bein Sports 2
- 15:00 M.Lipetsk - Neftekhimik Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Malavi - Kamerun 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 16:00 Zambiya - Moritanya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 16:00 Alania Vladikavkaz - Yenisey Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Fakel Voronej - Orenburg Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Bosna Hersek - Finlandiya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport
- 17:00 Türkiye - Letonya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok
- 17:30 Antalyaspor - Samsunspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 18:00 Valladolid - Fuenlabrada İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 18:00 Ipswich Town - Oxford United İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2
- 18:00 Baltika - Akron Togliatti Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Arbroath - Queen of South İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:00 Ayr - Partick İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:00 Hamilton - Raith İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:00 Inverness - Dunfermline İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:00 Morton - Kilmarnock İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:30 Eindhoven - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 19:00 Ekvator Ginesi - Tunus 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Liberya - Nijerya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Yeşil Burun Adaları - Orta Afrika Cumhuriyeti 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Göztepe - Manisa FK Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Türkiye - Cebelitarık 2022 Dünya Kupasi Eleme TRT 1, CBC Sport
- 20:00 Norveç - Letonya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport
- 20:15 Eibar - Alcorcon İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 20:15 Mirandes - Huesca İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 22:00 Fildişi Sahili - Mozambik 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube
- 22:00 Guarani - Avai Brezilya Serie B Bilyoner TV
- 22:30 Las Palmas - Real Zaragoza İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 22:30 Longford - Waterford İrlanda Premier Ligi Bilyoner TV
- 22:45 Belçika - Estonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
- 22:45 Fransa - Kazakistan 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv
- 22:45 Karadağ - Hollanda 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus, S Sport
- 23:00 Atletico GO - Santos Brezilya Serie A Bilyoner TV