13 Kasım 2021 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

13 Kasım 2021 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10:00 Ryukyu - Chiba Japonya J2 Ligi Bilyoner TV

11:00 Tom Tomsk - Veles Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

12:00 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U16 Ligi FB TV

13:00 Bitexen Düzcespor - Iğdırspor TFF 3. Lig TRT Kürdi

13:00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor Hazırlık Maçı Yayın Yok

13:00 Ç.Rizespor - BB Erzurumspor Hazırlık Maçı Çaykur Rizespor Youtube

14:00 Galatasaray - Bursaspor Hazırlık Maçı Bursaspor Youtube

14:00 Olimp Dolgoprudny - Krasnodar 2 Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

14:00 Spartak Moskova 2 - Kuban Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

14:00 Tekstilshtik - Torpedo Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

14:00 Volgar Astrakhan - Volgograd Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

14:30 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U17 Ligi FB TV

15:00 Port Vale - Bradford City İngiltere EFL league 2 Bein Sports 2

15:00 M.Lipetsk - Neftekhimik Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

16:00 Malavi - Kamerun 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

16:00 Zambiya - Moritanya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

16:00 Alania Vladikavkaz - Yenisey Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

16:00 Fakel Voronej - Orenburg Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

17:00 Bosna Hersek - Finlandiya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport

17:00 Türkiye - Letonya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok

17:30 Antalyaspor - Samsunspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Valladolid - Fuenlabrada İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00 Ipswich Town - Oxford United İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2

18:00 Baltika - Akron Togliatti Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Arbroath - Queen of South İskoçya Championship Bilyoner TV

18:00 Ayr - Partick İskoçya Championship Bilyoner TV

18:00 Hamilton - Raith İskoçya Championship Bilyoner TV

18:00 Inverness - Dunfermline İskoçya Championship Bilyoner TV

18:00 Morton - Kilmarnock İskoçya Championship Bilyoner TV

18:30 Eindhoven - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

19:00 Ekvator Ginesi - Tunus 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

19:00 Liberya - Nijerya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

19:00 Yeşil Burun Adaları - Orta Afrika Cumhuriyeti 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

19:00 Göztepe - Manisa FK Hazırlık Maçı Yayın Yok

20:00 Türkiye - Cebelitarık 2022 Dünya Kupasi Eleme TRT 1, CBC Sport

20:00 Norveç - Letonya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport

20:15 Eibar - Alcorcon İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15 Mirandes - Huesca İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00 Fildişi Sahili - Mozambik 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube

22:00 Guarani - Avai Brezilya Serie B Bilyoner TV

22:30 Las Palmas - Real Zaragoza İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30 Longford - Waterford İrlanda Premier Ligi Bilyoner TV

22:45 Belçika - Estonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok

22:45 Fransa - Kazakistan 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv

22:45 Karadağ - Hollanda 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus, S Sport