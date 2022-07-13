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    13 Temmuz Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 13.07.2022 - 13:21
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    13 Temmuz Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:00 Roma - Sunderland Hazırlık Maçı Bilyoner TV

    14:00 K League Yıldızları - Tottenham Hazırlık Maçı Bilyoner TV

    14:45 Hougang - Tampines Singapur Premier Ligi Bilyoner TV

    16:30 Club Brugge - Utrecht Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube

    18:00 Legionovia - Zorya Hazırlık Maçı Zorya Youtube

    18:30 Bochum - Lecce Hazırlık Maçı Bochum Youtube

    19:00 İsveç - İsviçre UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası TRT Spor, UEFA.tv

    19:00 Schalke 04 - Salernitana Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube

    20:00 MOL Fehervar - Galatasaray Hazırlık Maçı Smart Spor HD, Spor Smart

    20:00 Dinamo Batum - Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

    20:00 Shakhtyor Soligorsk - Maribor UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

    21:00 Ferencvaros - FC Tobol UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

    21:45 Linfield FC - TNS UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

    22:00 Hollanda - Portekiz UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonası TRT Spor, UEFA.tv


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