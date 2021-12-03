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Kasımpaşa - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 08:41
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi