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    Kasımpaşa - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 08:41
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    Kasımpaşa - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa: Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi

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