Başakşehir - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'in konuğu oluyor.

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53' Chadli, Mert ile karşı karşıya kaldı ancak tecrübeli kaleciyi geçemedi.

46' İkinci yarı başladı.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Larin, Teixeira ve Necip Uysal; Güven, Oğuzhan ve Atiba'nın yerine oyuna dahil oldu.

İlk yarı sonucu: Başakşehir 1-0 Beşiktaş

43' Orta alanda Okaka'dan topu kapan Vida, savunma arkasındaki Batshuayi'yi gördü ancak Belçikalı futbolcu için bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

41' Gol... Başakşehir 1-0 Beşiktaş (Okaka)

35' Başakşehir'de de Edin Visca şu ana dek oyuna ağırlığını koyamadı. Bu nedenle onlar da hücumda istediği pozisyonları üretemiyor.

30' Beşiktaş'ta Ghezzal ve Batshuayi şu ana dek topla çok fazla buluşamadı.

24' Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Rıdvan'ın ortaladığı top ön direkteki Güven'i geçti, kale alanı içinde savunmaya çarptı. Kaleye yönelen topu Volkan çizgi üzerinde kontrolü sağladı.

23' Beşiktaş savunmasında Welinton'un ayağı kaydı, topu alan Berkay bomboş durumda ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

17' Beşiktaş akınında Josef uzaklardan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

12' Başakşehir Caicara ile tehlikeli geldi. Başarılı oyuncunun şutu yandan auta gitti.

5' Başakşehir etkili paslarla iyi çıktı. Ceza sahası sol çaprazında topu alan Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'le karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi