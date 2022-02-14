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- 14 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
14 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 11:02
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 14:00 Kura Çekimi UEFA Gençlik Ligi UEFA TV
- 14:00 Bolnisi - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:30 Aluminij - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
- 20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Hatayspor - GöztepeSpor Toto Süper LigBein Sports 2
- 20:00 Gornik Zabrze - JagielloniaPolonya EkstraklasaBilyoner TV
- 20:30 Giannina - ArisYunanistan Süper LigiBilyoner TV
- 22:00 Jong PSV - Jong UtrechtHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
- 22:45 Spezia - Fiorentinaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 22:45 Le Havre - BastiaFransa Ligue 2Bein Sports 3, Bilyoner TV
- 23:00Mallorca - Athletic Bilbaoİspanya La LigaSpor Smart, Bilyoner TV
- 23:00Ponferradina - Real Sociedad Bİspanya La Liga 2La Liga Youtube, Bilyoner TV
- 23:00WBA - Blackburn Roversİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV
- 23:15Arouca - MaritimoPortekiz Liga NOSBilyoner TV