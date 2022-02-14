14 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

14 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00 Kura Çekimi UEFA Gençlik Ligi UEFA TV

14:00 Bolnisi - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30 Aluminij - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Hatayspor - GöztepeSpor Toto Süper LigBein Sports 2

20:00 Gornik Zabrze - JagielloniaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

20:30 Giannina - ArisYunanistan Süper LigiBilyoner TV

22:00 Jong PSV - Jong UtrechtHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:45 Spezia - Fiorentinaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45 Le Havre - BastiaFransa Ligue 2Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00Mallorca - Athletic Bilbaoİspanya La LigaSpor Smart, Bilyoner TV

23:00Ponferradina - Real Sociedad Bİspanya La Liga 2La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00WBA - Blackburn Roversİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV