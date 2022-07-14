14 Temmuz Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

14 Temmuz Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

utbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi İtalya - İzlanda takımları karşı karşıya geliyor. 14.07.2022 | Perşembe günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı SC Verl - B.Dortmund takımları karşı karşıya geliyor. 14.07.2022 | Perşembe günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, Borussia Dortmund Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kauno Zalgiris - Ruzomberok takımları karşı karşıya geliyor. 14.07.2022 | Perşembe günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, Delfi Sportas Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Trabzonspor - MTK Budapeşte takımları karşı karşıya geliyor. 14.07.2022 | Perşembe günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, A Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Fransa - Belçika takımları karşı karşıya geliyor. 14.07.2022 | Perşembe günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Sporting - Villarreal takımları karşı karşıya geliyor. 14.07.2022 | Perşembe günü saat 23:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.