Burak Elmas'tan transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda taraftara Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed müjdesi verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Elmas transferin iki önemli gündem maddesi Kerem Aktürkoğlu için, "Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemek üzereyiz. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor" dedi.

"BU KULÜPTE KİM OYNAMAK İSTEMEZ?"

Elmas, Mostafa Muhammed için de, "Mostafa Mohammed için Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?" açıklamasını yaptı.

"GEDSON OLMAZSA BAŞKASI OLUR"

Galatasaray başkanı Gedson transferi için de, "Gedson’un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur" ifadelerini kullandı.