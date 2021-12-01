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    Burak Elmas'tan transfer açıklaması

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda taraftara Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed müjdesi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:56
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    Burak Elmas'tan transfer açıklaması

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Elmas transferin iki önemli gündem maddesi Kerem Aktürkoğlu için, "Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemek üzereyiz. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor" dedi.

    Burak Elmas tan transfer açıklaması #1

    "BU KULÜPTE KİM OYNAMAK İSTEMEZ?"

    Elmas, Mostafa Muhammed için de, "Mostafa Mohammed için Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?" açıklamasını yaptı.

    "GEDSON OLMAZSA BAŞKASI OLUR"

    Galatasaray başkanı Gedson transferi için de, "Gedson’un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur" ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas tan transfer açıklaması #2

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