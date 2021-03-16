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Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 08:30
- Güncelleme : 16.03.2021 - 08:53
Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor'da canlı yayınlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Cenk Tosun ile büyükannesi vefat eden Bernard Mensah, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Necip, Hasic, Ljajic, NKoudou, Aboubakar
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli.