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    Süper Lig’de 17'nci haftanın hakemleri

    Süper Lig’de 17'nci haftanın hakemleri

    TFF tarafından açıklanan 17. haftanın hakemleri atanmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 13:53
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 14:19
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    Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

    Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

    Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:

    Yarın

    17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
    20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    4 Ocak Çarşamba

    17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
    17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
    20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
    20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

    5 Ocak Perşembe

    17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
    20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
    20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

    Atamalarda dikkat çekenler

    Kadir Sağlam, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe maçında görev yapacak.

    Ali Palabıyık, 11. haftadaki Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra ilk kez bu hafta Trabzonspor-Giresunspor maçında düdük çalacak.

    Zorbay Küçük, bu sezon ilk kez Galatasaray maçına verildi.

    Zorbay Küçük, 18 Aralık 2021'deki Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 biten maçtan sonra ilk kez sarı kırmızılı takımın bir maçında görev alacak. 2021'deki maçın ardından Galatasaray cephesi, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı", bazı futbolculara "Go lan", Arda Turan ise "Bana da krampon mu atacaksın?" dediğini iddia etmişti.

    Zorbay


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