15 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
14:30 Elazığspor - Silifke Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok
14:30 Karaköprü Bld. - Kuşadasıspor TFF 3. Lig TRT Kurdi
14:30 Sebat Gençlik - Çankaya FK TFF 3. Lig Sebat Gençlik Facebook
14:30 Artvin Hopa - Ayvalıkgücü Bld. TFF 3. Lig Hopaspor TV Youtube
15:00 1922 Konyaspor - Akhisarspor TFF 3. Lig Yayın Yok
15:30 Efeler 09 Spor - Pazarspor TFF 3. Lig Efeler 09 Youtube
16:00 Gürcistan - Güney Kıbrıs UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
19:00 Karşıyaka - Ergene Velimeşe TFF 3. Lig Yayın Yok
19:00 Balıkesirspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Yayın Yok
19:00 İsviçre - Belarus UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport 2
19:00 Çekya - Faroe Adaları UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport
21:45 Galler - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 Kosova - İsrail UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Norveç - İspanya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 Türkiye - Letonya UEFA Euro 2024 Elemeleri TRT 1