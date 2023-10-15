15 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

14:30 Elazığspor - Silifke Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok

14:30 Karaköprü Bld. - Kuşadasıspor TFF 3. Lig TRT Kurdi

14:30 Sebat Gençlik - Çankaya FK TFF 3. Lig Sebat Gençlik Facebook

14:30 Artvin Hopa - Ayvalıkgücü Bld. TFF 3. Lig Hopaspor TV Youtube

15:00 1922 Konyaspor - Akhisarspor TFF 3. Lig Yayın Yok

15:30 Efeler 09 Spor - Pazarspor TFF 3. Lig Efeler 09 Youtube

16:00 Gürcistan - Güney Kıbrıs UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

19:00 Karşıyaka - Ergene Velimeşe TFF 3. Lig Yayın Yok

19:00 Balıkesirspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Yayın Yok

19:00 İsviçre - Belarus UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport 2

19:00 Çekya - Faroe Adaları UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport

21:45 Galler - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 Kosova - İsrail UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

21:45 Norveç - İspanya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 Türkiye - Letonya UEFA Euro 2024 Elemeleri TRT 1