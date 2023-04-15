15 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Nisan 2023 hangi maçlar var?

14:00 Magdeburg - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

14:00 Paderborn - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1

14:30 Aston Villa - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

14:30 Hibernian - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

15:00 24 Erzincanspor - Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Düzcespor - Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Vanspor - Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Villarreal - Valladolid İspanya La Liga S Sport S Sport Plus Bilyoner TV

15:00 Hillerod - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

15:00 Ascoli - Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner TV

15:00 Ankaraspor - Amedspor TFF 2. Lig Yayın Yok

16:00 Adana Demirspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Bologna - Milan İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

16:00 Tuzlaspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1

16:00 Elfsborg - Brommapojkarna İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

16:00 Ranheim - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Sogndal - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:30 Bayern Münih - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1

16:30 Köln - Mainz Almanya Bundesliga Bilyoner TV beIN Sports Tod TV

16:30 Leipzig - Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV

16:30 Stuttgart - B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV

17:00 Chelsea - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Everton - Fulham İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV

17:00 Southampton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV

17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:00 Wolverhampton - Brentford İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV

17:00 Livingston - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

17:00 Motherwell - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

17:15 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV

18:00 Rennes - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1Bilyoner TV

19:00 Napoli - Verona İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

19:00 Michalovce - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:30 Manchester City - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:30 Fenerbahçe - Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Denizlispor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:45 Inter - Monza İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV

21:45 Blackburn - Hull City İngiltere Championship Bilyoner TV

22:00 Cadiz - Real Madrid İspanya La Liga CBC Sport S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

22:00 PSG - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00 America Mineiro - Fluminense Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:00 Burgos - Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner TV