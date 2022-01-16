15 Ocak Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

15 Ocak Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10:45 WS Wanderers - Melbourne Victory Avustralya A Ligi Ertelendi Yayın Yok

11:00 İzmir BB - Esengücü Engelliler Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:00 Fenerbahçe - Amedspor Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV

13:00 Karşıyaka - Erokspor TFF 3. Lig Yayın Yok

13:00 Sakaryaspor - Bayburt GÖİ TFF 2. Lig

13:00 İnegölspor - Ankaraspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Afjet Afyonspor - Bodrumspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Ankara Demir - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Eskişehirspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Es TV Eskişehir

13:00 Akhisarspor - Kömürspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Uşakspor - Amedspor TFF 2. Lig TRT Kurdi

13:00 Yeşilyurt Bld. - Düzce Bld. TFF 3. Lig Malatya ER TV

13:00 Isparta Davraz - Bucaspor TFF 2. Lig Youtube

13:00 52 Orduspor - Kuşadasıspor TFF 3. Lig Altaş TV

13:00 Elazığ Karakoçan - Hacettepe TFF 3. Lig RTV 23 Elazığ

13:00 Fethiyespor - Kırıkkalespor TFF 3. Lig FRT Tv Fethiye

13:00 Yomraspor - Darıca G.Birliği TFF 3. Lig Kadırga TV

13:30 Altay - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

13:30 Tuzlaspor - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT AVAZ, Bein Sports Max 2

13:30 Keçiörengücü - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00 Baleares - Valencia İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:15 Utrecht - Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

14:30 Sassuolo - Verona İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

15:00 Rennes - Bordeaux Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

15:00 Hull City - Stoke İngiltere Championship Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30 Heidenheim - Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 Bein Connect, Bilyoner TV

15:30 Sandhausen - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30 Schalke 04 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30 Antwerp - Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:00 Giresunspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Balıkesirspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00 Gambiya - Mali CAF Afrika Uluslar Kupasi Bilyoner TV

16:00 Asteras Tripolis - Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

16:00 Elche - Villarreal İspanya La Liga Spor Smart, Bilyoner TV

16:30 Cambuur - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

16:30 Groningen - PSV Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

17:00 Liverpool - Brentford İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus

17:00 West Ham - Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus

17:00 Lorient - Angers Fransa Ligue 1 Bein Connect, Bilyoner TV

17:00 Monaco - Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00 Reims - Metz Fransa Ligue 1 Bein Connect, Bilyoner TV

17:00 Strasbourg - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Max 2, Bilyoner

17:00 Venezia - Empoli İtalya Serie A CNB Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

17:30 Augsburg - E.Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00 KAS Eupen - Cercle Brugge Belçika Pro League Bilyoner TV

18:15 AEK - Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

18:15 Monza - Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV

18:15 Pordenone - Lecce İtalya Serie B Bilyoner TV

18:15 Spal - Benevento İtalya Serie B Bilyoner TV

18:30 Santa Clara - Tondela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

18:45 Fortuna Sittard - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

19:00 Hatayspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Bursaspor - BB Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Max 1

19:00 Troyes - Lyon Fransa Ligue 1

19:00 Fildişi Sahili - Sierra Leone CAF Afrika Uluslar Kupası

19:00 Tunus - Moritanya CAF Afrika Uluslar Kupası

19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner Tv

19:30 Tottenham - Arsenal İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok

20:00 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30 Giannina - Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:30 Panathinaikos - Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

20:30 Anderlecht - Standard Liege Belçika Pro League Bilyoner TV

20:30 Vicenza - Alessandria İtalya Serie B Bilyoner TV

21:00 Vizela - Sporting Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

21:00 Toluca - Santos Laguna Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV

21:30 Famalicao - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS

21:30 Real Madrid - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Final Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00 Cezayir - Ekvator Ginesi CAF Afrika Uluslar Kupasi Bilyoner TV

22:45 Marsilya - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A CBC Sports, S Sports Plus, S Sports, Bilyoner TV

23:00 Genk - Beerschot Belçika Pro League Bilyoner TV