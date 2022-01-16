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- 15 Ocak Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
15 Ocak Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 10:44
- Güncelleme : 16.01.2022 - 10:46
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 10:45 WS Wanderers - Melbourne Victory Avustralya A Ligi Ertelendi Yayın Yok
- 11:00 İzmir BB - Esengücü Engelliler Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
- 12:00 Fenerbahçe - Amedspor Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
- 13:00 Karşıyaka - Erokspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 13:00 Sakaryaspor - Bayburt GÖİ TFF 2. Lig
- 13:00 İnegölspor - Ankaraspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:00 Afjet Afyonspor - Bodrumspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:00 Ankara Demir - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:00 Eskişehirspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Es TV Eskişehir
- 13:00 Akhisarspor - Kömürspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:00 Uşakspor - Amedspor TFF 2. Lig TRT Kurdi
- 13:00 Yeşilyurt Bld. - Düzce Bld. TFF 3. Lig Malatya ER TV
- 13:00 Isparta Davraz - Bucaspor TFF 2. Lig Youtube
- 13:00 52 Orduspor - Kuşadasıspor TFF 3. Lig Altaş TV
- 13:00 Elazığ Karakoçan - Hacettepe TFF 3. Lig RTV 23 Elazığ
- 13:00 Fethiyespor - Kırıkkalespor TFF 3. Lig FRT Tv Fethiye
- 13:00 Yomraspor - Darıca G.Birliği TFF 3. Lig Kadırga TV
- 13:30 Altay - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 13:30 Tuzlaspor - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT AVAZ, Bein Sports Max 2
- 13:30 Keçiörengücü - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 14:00 Baleares - Valencia İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 14:15 Utrecht - Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 14:30 Sassuolo - Verona İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 15:00 Rennes - Bordeaux Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 15:00 Hull City - Stoke İngiltere Championship Bein Sports 3, Bilyoner TV
- 15:30 Heidenheim - Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 Bein Connect, Bilyoner TV
- 15:30 Sandhausen - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
- 15:30 Schalke 04 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 15:30 Antwerp - Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 16:00 Giresunspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 16:00 Balıkesirspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 16:00 Gambiya - Mali CAF Afrika Uluslar Kupasi Bilyoner TV
- 16:00 Asteras Tripolis - Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Elche - Villarreal İspanya La Liga Spor Smart, Bilyoner TV
- 16:30 Cambuur - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 16:30 Groningen - PSV Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 17:00 Liverpool - Brentford İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus
- 17:00 West Ham - Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus
- 17:00 Lorient - Angers Fransa Ligue 1 Bein Connect, Bilyoner TV
- 17:00 Monaco - Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 17:00 Reims - Metz Fransa Ligue 1 Bein Connect, Bilyoner TV
- 17:00 Strasbourg - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Max 2, Bilyoner
- 17:00 Venezia - Empoli İtalya Serie A CNB Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 17:30 Augsburg - E.Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 18:00 KAS Eupen - Cercle Brugge Belçika Pro League Bilyoner TV
- 18:15 AEK - Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:15 Monza - Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV
- 18:15 Pordenone - Lecce İtalya Serie B Bilyoner TV
- 18:15 Spal - Benevento İtalya Serie B Bilyoner TV
- 18:30 Santa Clara - Tondela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 18:45 Fortuna Sittard - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 19:00 Hatayspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Bursaspor - BB Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Max 1
- 19:00 Troyes - Lyon Fransa Ligue 1
- 19:00 Fildişi Sahili - Sierra Leone CAF Afrika Uluslar Kupası
- 19:00 Tunus - Moritanya CAF Afrika Uluslar Kupası
- 19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner Tv
- 19:30 Tottenham - Arsenal İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok
- 20:00 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 20:30 Giannina - Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Panathinaikos - Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
- 20:30 Anderlecht - Standard Liege Belçika Pro League Bilyoner TV
- 20:30 Vicenza - Alessandria İtalya Serie B Bilyoner TV
- 21:00 Vizela - Sporting Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 21:00 Toluca - Santos Laguna Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
- 21:30 Famalicao - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS
- 21:30 Real Madrid - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Final Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 22:00 Cezayir - Ekvator Ginesi CAF Afrika Uluslar Kupasi Bilyoner TV
- 22:45 Marsilya - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A CBC Sports, S Sports Plus, S Sports, Bilyoner TV
- 23:00 Genk - Beerschot Belçika Pro League Bilyoner TV
- 23:30 Belenenses - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV