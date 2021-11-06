15. randevu: Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15. randevu: Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 12. haftanın perdesi bugün açılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puanla ligin sekizinci sırasında yer alıyor.

Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Karagümrük - Galatasaray maçının tarihi, saat bilgisini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

Peki, Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karagümrük GS maçı ile ilgili detaylar...

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Karagümrük maçı, 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

İki takım, ligde daha önce 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sona erdi.