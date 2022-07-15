15 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

15 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Hazırlık Maçı E.Frankfurt - Torino takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 15:00 ile başlayacak müsabaka, Eintracht Frankfurt Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Liverpool - Crystal Palace takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 15:35 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Ajax - KAS Eupen takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 16:30 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı PSG - Quevilly Rouen takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı M.Başakşehir - Konyaspor takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Antwerp - Dinamo Kiev takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Dinamo TV Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Beşiktaş - Mainz takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 21:15 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Kaiserslautern - Hannover 96 takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Avusturya - Norveç takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Kuzey İrlanda - İngiltere takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Benfica - Nice takımları karşı karşıya geliyor. 15.07.2022 | Cuma günü saat 23:00 ile başlayacak müsabaka, Nice Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.