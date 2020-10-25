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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 17:54
- Güncelleme : 25.10.2020 - 17:57
Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı geldi çattı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam saat 19.00'da Ülker Stad'nda karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11, Trabzonspor'un ise 5 puanı bulunuyor.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe