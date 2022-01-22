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Sivasspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 15:59
- Güncelleme : 22.01.2022 - 16:13
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8' Rakip yarı alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşu İrfan Can içeriye çevirdi ancak savunma araya girdi, dönen topu Zajc çevirmek istedi savunma topu kornere çeldi.
2' Sağ kanattan topu alan Erdoğan Yeşilyurt, yanındaki Mustapha Yatabare'ye gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare
Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun