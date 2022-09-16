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    16 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 16.09.2022 - 10:46
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    16 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    SÜPER LİG (BEIN SPORTS)

    20:00 Galatasaray - Konyaspor

    20:00 Hatayspor - Kayserispor

    TFF 1. LİG (BEIN SPORT - TRT SPOR)

    20:00 Yeni Malatyaspor - Altay

    PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)

    22:00 Aston Villa - Southampton

    22:00 Not. Forest - Fulham

    LIGUE 1 (BEIN SPORTS)

    22:00 Auxerre - Lorient

    LA LIGA (S SPORT)

    22:00 Valladolid - Cadiz


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