16 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

16 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Almanya Bundesliga 2 Greuther Fürth - Holstein Kiel takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Jahn Regensburg - Darmstadt 98 takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4, Tivibu Spor 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Sandhausen - Arminia Bielefeld takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 St.Pauli - Nürnberg takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Tottenham - Sevilla takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Feyenoord - St.Gilloise takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 15:00 ile başlayacak müsabaka, Feyenoord Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Leicester City - Leuven takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 15:00 ile başlayacak müsabaka, Leicester City Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Stuttgart - Brentford takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, VfB Stuttgart Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Grödig - Real Betis takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Real Betis Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Westerlo - AZ Alkmaar takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, AZ Alkmaar Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Wolfsburg - Mechelen takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, Wolfsburg Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Spezia - Bochum takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 17:30 ile başlayacak müsabaka, Bochum Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Pardubice - Dukla Prag takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, StarMedia TV Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Trabzonspor - Slovacko takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, A Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Marsilya - Norwich City takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Hull City - Malaga takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Galatasaray - Sigma Olomouc takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Köln - Milan takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, FC Köln Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

20:00 - PSV - Villarreal Futbol Hazırlık Maçı PSV - Villarreal takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, PSV Eindhoven Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

20:00 - Real Sociedad - Toulouse Futbol Hazırlık Maçı Real Sociedad - Toulouse takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Real Sociedad Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:00 - Anderlecht - Lyon Futbol Hazırlık Maçı Anderlecht - Lyon takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Anderlecht Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:30 - Magdeburg - F.Düsseldorf Futbol Almanya Bundesliga 2 Magdeburg - F.Düsseldorf takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:30 - Inter - Monaco Futbol Hazırlık Maçı Inter - Monaco takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Danimarka - İspanya Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Danimarka - İspanya takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Finlandiya - Almanya Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Finlandiya - Almanya takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:15 - Nice - Fulham Futbol Hazırlık Maçı Nice - Fulham takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 22:15 ile başlayacak müsabaka, Nice Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

23:00 - Club America - Chelsea Futbol Hazırlık Maçı Club America - Chelsea takımları karşı karşıya geliyor. 16.07.2022 | Cumartesi günü saat 23:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.