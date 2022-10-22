Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik kaydetti.

Galibiyet golü Hamsik'ten

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Trezeguet'in savunmadan dönen şutuna ceza sahası dışından düzgün vurdu ve takımını 9. dakikada 1-0 öne geçirdi. Sivasspor ağlarını sarsan yıldız oyuncu Marek Hamsik, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.





Sivasspor, golü bulamadı

Sivasspor'da N'Jie merkezde ceza sahasına çok uzak bir noktadan sürpriz bir şut çıkardı. Ancak bu top üst direkten oyun alanına geri döndü.



Sivasspor'un yediği gol sonrası baskısını artırsa da bir türlü beraberlik golünü yakalayamadı. Sabi'A'nın savunma arkasına gönderdiği müthiş topta kaleciyle karşı karşıya kalan N'Jie, kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 63. dakikada Keita ve Gradel'i Charisis ile Murat'ın yerine aldı ancak bu değişiklikler galibiyet için yeterli olmadı.





Trabzonspor, evinde 30 maçtır yenilmiyor

Sivasspor'u da mağlup eden Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 21'e çıkardı. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

Trabzonspor, haftayı BAY geçecek

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, haftayı BAY geçecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.



