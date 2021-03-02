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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 08:40
Bay geçtiğimi haftanın ardından Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, seriyi sürdürmek istiyor.
Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'da canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero Malatya'ya götürülmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Kerim Hafez, Ahmed, Acquah, Kubilay, Adem, Lukoki, Tetteh
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Larin, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar