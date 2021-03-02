Euro
8.7765
-0.16%
Dolar
7.2985
0.03%
Altın
402.63
-0.39%
Borsa
1.527
0%
Bitcoin
356.500
3.76%
EXEN Coin
16.64
-0.83%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Bay geçtiğimi haftanın ardından Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, seriyi sürdürmek istiyor.

    Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'da canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.

    Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero Malatya'ya götürülmedi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Kerim Hafez, Ahmed, Acquah, Kubilay, Adem, Lukoki, Tetteh

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Larin, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar

    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir