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    Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Başakşehir'i ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 07:58
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    Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir'i konuk ediyor.

    Beşiktaş'ın stadında oynanacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş, Süper Lig'de 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 46 puanla 3. sırada bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi

    Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet, Okaka


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