17 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

15:00 Letonya - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Spor

17:00 Azerbaycan - Lüksemburg UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri CBC Sport

19:00 Finlandiya - Kazakistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 İngiltere - İtalya UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport

21:45 San Marino - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

21:45 Sırbistan - Karadağ UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

22:00 Fransa - İskoçya Hazırlık Maçı Yayın Yok