17 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
15:00 Letonya - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Spor
17:00 Azerbaycan - Lüksemburg UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri CBC Sport
19:00 Finlandiya - Kazakistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 İngiltere - İtalya UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport
21:45 San Marino - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Sırbistan - Karadağ UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
22:00 Fransa - İskoçya Hazırlık Maçı Yayın Yok