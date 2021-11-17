17 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

17 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13:00 Kızılcabölükspor - Kuşadası Gençlik TFF 3. Lig Ege TV

14:00 Olimp Dolgoprudny - Torpedo Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

14:00 Orenburg - Tom Tomsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

15:00 Yenisey - Tekstilshtik Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

16:00 Volgograd - M.Lipetsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

17:00 Neftekhimik - Baltika Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Akron Togliatti - Fakel Voronej Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Kamaz - Volgar Astrakhan Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Krasnodar 2 - SKA Khabarovsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:00 Kuban - Alania Vladikavkaz Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

18:30 Veles Moskova - Spartak Moskova 2 Rusya FNL Ligi Bilyoner TV

20:45 Hacken - Benfica UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

20:45 Hoffenheim - Barcelona UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

23:00 Bayern Münih - Lyon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube