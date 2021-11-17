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- 17 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
17 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 12:12
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 13:00 Kızılcabölükspor - Kuşadası Gençlik TFF 3. Lig Ege TV
- 14:00 Olimp Dolgoprudny - Torpedo Moskova Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 14:00 Orenburg - Tom Tomsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Yenisey - Tekstilshtik Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Volgograd - M.Lipetsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Neftekhimik - Baltika Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Akron Togliatti - Fakel Voronej Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Kamaz - Volgar Astrakhan Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Krasnodar 2 - SKA Khabarovsk Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Kuban - Alania Vladikavkaz Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Veles Moskova - Spartak Moskova 2 Rusya FNL Ligi Bilyoner TV
- 20:45 Hacken - Benfica UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 20:45 Hoffenheim - Barcelona UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 23:00 Bayern Münih - Lyon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 23:00 Arsenal - Koge UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube