17 KASIM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

17:00 Kazakistan - San Marino UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

19:45 Türkiye - Slovenya U21 Hazırlık Maçı A Spor

20:00 Moldova - Arnavutluk UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

20:00 Yunanistan - Yeni Zelanda Hazırlık Maçı Yayın Yok

20:00 Finlandiya - Kuzey İrlanda UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

22:45 Danimarka - Slovenya UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

22:45 İngiltere - Malta UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

22:45 İtalya - Kuzey Makedonya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

22:45 Polonya - Çekya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus