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    17 yaşındaki Emre Demir, şu ana kadar 8 hocayla çalıştı

    17 yaşındaki Emre Demir, şu ana kadar 8 hocayla çalıştı

    Son 2 yılda birçok teknik adamı göreve getiren Kayserispor'da 2004 doğumlu genç yetenek Emre Demir, henüz 17 yaşında 8 farklı hocayla çalışmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:01
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    Sezona Bayram Bektaş ile başlayan ardından sırasında Samet Aybaba, Dan Petrescu ve Uğur Kulaksız ile çalışan Kayserispor, son olarak Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getirdi.

    5 farklı teknik adamla çalışan Kayseri ekibinde, bu durumdan en çok etkilenen isim genç yetenek Emre Demir oldu.

    HAMZAOĞLU 8. HOCASI OLDU

    Kayserispor'da ilk kez Hikmet Karaman döneminde 22 Ocak 2019'da kupadaki Akhisarspor karşılaşmasında profesyonel maçına çıkan Emre, şu anda kadar forma giydiği 28 maçta 7 farklı hoca ile çalıştı. Hamzaoğlu, Demir'in 8. hocası olacak.

    17 yaşındaki Emre Demir, şu ana kadar 8 hocayla çalıştı #1

    2004 doğumlu orta saha oyuncusu, Hikmet Karaman ile 4, Bülent Uygun ile 6, Prosinecki ile 4, Bayram Bektaş ile 2, Samet Aybaba ile 3, Dan Petrescu ile 2, Uğur Kulaksız ile 4 maça çıktı. (Demir'in görev aldığı 3 maçta hoca belirlenmemişti.)

    İLK GOLÜNÜ 15 YAŞINDA ATMIŞTI

    Bu sezon 2 gol, 1 asist yapan Emre, kariyerindeki ilk golünü ise Bülent Uygun döneminde geçtiğimiz sezon ilk yarısında oynanan oynanan Gençlerbirliği deplasmanında kaydetmişti.(19.11.2019-Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor)

    17 yaşındaki Emre Demir, şu ana kadar 8 hocayla çalıştı #2

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