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    Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için ikincilik koltuğunu sağlama almak isteyen Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
    • 16.04.2022 - 19:34
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    Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

    Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Sarı-lacivertliler, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada haftaya başlıyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun

    Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo


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