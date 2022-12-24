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    Trabzonspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
    • 24.12.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 19:00
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

    Akyazı'da oynanan ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Bu dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

    Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Batshuayi


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