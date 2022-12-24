Trabzonspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

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1' Maç başladı.

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Akyazı'da oynanan ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Bu dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Batshuayi