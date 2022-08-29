Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor maçının ardından, "Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadele 0-0'lık berabere biterken iki takım da 1 puana razı oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın hocası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk açıklamalarında, "Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık. Bu oyunu geliştireceğiz. Sakatlıkları olanlar da dönecek. Transferler de olabilir. Yeni oluşan takım için oyun kendini gösterdi. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok atarak devam edeceğiz.





"Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı"

Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı.

Farklı bir galibiyet lazım, o da takımı kendine getirecek.





"Transfer dönemi bitince ben de rahatlayacağım"

Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz.

Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak... Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

